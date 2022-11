Mariano Di Benedetto nominato ADV Digital Person of The Year 2022

Mariano Di Benedetto nominato Digital Media Person of the Year del 2022

E’ Mariano di Benedetto, 52 anni, country manager in Italia di The Trade Desk, la più grande piattaforma di programmatic advertising indipendente a livello globale la Digital Media Person of the Year del 2022 agli NC Digital Awards, il premio alla migliore comunicazione digitale (organizzato da ADC Group): “per aver significativamente contribuito ad uno scatto evolutivo dell’intera industry verso un’advertising più aperta, accessibile, trasparente e customizzabile” così recita la motivazione.

Fondata nel novembre 2009 da Jeff Green e Dave Pickles, pionieri della tecnologia real time bidding The Trade Desk è quotata al NASDAQ dal 2016. Con sede a Ventura in California (USA), The Trade Desk, che nel 2021 ha raggiunto 1.200 milioni di dollari di fatturato (+43% sull’esercizio precedente), è presente con propri uffici in America, Europa e Asia Pacifico. In Italia l’azienda ha sede a Milano.