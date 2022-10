Mario Giordano, contrordine Mediaset: pausa abbreviata per “Fuori dal coro”

Mario Giordano, arriva il contrordine Mediaset: pausa abbreviata per “Fuori dal coro”

La trasmissione di Mario Giordano, in onda il martedì sera su Rete 4, sarà sospesa dal 15 novembre al 10 gennaio. È lo stesso conduttore ad annunciarlo al suo pubblico, mentre smentisce chi parlava addirittura di una chiusura definitiva di “Fuori dal coro”. C’era chi alludeva a una decisione “politica” di Mediaset, chi sosteneva che in realtà il calcolo di Cologno Monzese fosse soltanto economico, a causa del costo eccessivo delle trovate scenografiche e coreografiche di Giordano.

Quelle stesse trovate a cui è ricorso il conduttore per ribadire invece il sostegno dell’azienda al programma, che avrà anche una pausa più breve rispetto a quella inizialmente prevista. “Ma fermatevi? Fermatevi! Che fate, che fate? Perché fate così? Tra poco si va in onda!”, è l'anticipazione della puntata di ieri, con Giordano che si collega mentre degli operai stanno fittiziamente smontando lo studio, portando via cartonati, scrivanie, lampade. Il conduttore mima una strenue resistenza, e attraverso la telecamera spiega ai telespettatori: "Avete sentito anche voi la storia dell'interruzione? Se n'è parlato tanto in queste ore, ringrazio tutti quelli che ci hanno espresso affetto, siete stati tantissimi. Noi andiamo in onda regolarmente stasera e fino al 15 novembre. Poi devo darvi una buona notizia: l'interruzione non è fino al 14 febbraio, ma solo fino al 10 gennaio. Ce l'ha comunicato poco fa l'editore, che ringrazio”.

“Fuori dal coro”, pausa natalizia “solo” fino al 10 gennaio

Giordano conferma, comunque, che il suo programma verrà sospeso da Mediaset dal 15 novembre per una pausa decisamente lunga: lo scorso anno la trasmissione si fermò per circa un mese per le feste di fine anno; quest'anno, invece, la pausa annunciata è dunque di due mesi. “Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto”, aveva già twittato Giordano confermando le iniziali indiscrezioni uscite negli ultimi giorni.