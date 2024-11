Milano Luxury Life – Autumn Edition 2024: In tutte le edicole: lifestyle di lusso e novità più glamour di Milano

Milano Luxury Life – Autumn Edition 2024: In tutte le edicole

Dal 1° ottobre 2024, gli appassionati di lifestyle di lusso e delle novità più glamour di Milano potranno trovare in tutte le edicole la nuova Autumn Edition di Milano Luxury Life. La rivista, punto di riferimento per il lusso e l’eccellenza italiana, offre in questa edizione una prospettiva ancora più ricca su eventi esclusivi, lanci di prodotti, e tendenze nei settori fashion, beauty, automotive, wine & food, hotellerie, charity, wedding, e molto altro. Una cena-evento di lancio presso Yuki Sushi con i migliori influencer di Milano Per il lancio di questa edizione speciale, Milano Luxury Life ha organizzato una serata esclusiva presso il rinomato ristorante Yuki Sushi a Milano, situato in Via Cenisio 12.

La location è stata scelta per la sua atmosfera raffinata, in linea con l’identità della rivista, che si rivolge a un pubblico sofisticato e amante delle esperienze uniche. La cena-evento ha visto la partecipazione di influencer di primo piano nel panorama milanese, i quali hanno avuto l’opportunità di scoprire in anteprima i contenuti della Autumn Edition e di condividere l’esperienza sui loro canali social, amplificando la visibilità del magazine. Gli ospiti hanno potuto assaporare l’alta cucina giapponese di Yuki Sushi, con una selezione di piatti esclusivi che hanno saputo fondere tradizione e innovazione. Tra eleganti set di sushi e prelibatezze della cucina nipponica, la serata ha rappresentato un momento di incontro tra il meglio della scena milanese e i rappresentanti del mondo del lusso e della comunicazione digitale





Cosa troverete nell’Autumn Edition di Milano Luxury Life

Questa edizione speciale di Milano Luxury Life si distingue per l’attenzione ai dettagli e la cura dei contenuti, pensati per offrire un’esperienza immersiva nel mondo del lusso. Tra i temi principali trattati, troviamo:

- Fashion: la copertura delle ultime sfilate della Milano Fashion Week, con focus sulla nuova collezione Donna Primavera-Estate 2025 di Kiton e sull’esclusivo Cenacolo Moda di Arturo Artom, un incontro che ha riunito figure influenti della moda e dell’imprenditoria.

- Automotive: l’anteprima mondiale della Aston Martin Vanquish a Venezia, presentata durante un evento iconico che ha visto la partecipazione di celebrità come George Clooney e Daniel Craig, esaltando il legame tra il lusso automobilistico e il mondo dello spettacolo.

- Beauty: l’apertura della nuova Ambassade Biologique Recherche a Milano, uno spazio dedicato a trattamenti personalizzati di bellezza e benessere, che combina il meglio della scienza cosmetica con un tocco di lusso senza eguali.

- Wine & Food: l’ampia copertura della Milano Wine Week 2024, con focus sulle migliori esperienze enogastronomiche, e il racconto dell’evento Destination Red di Campari, tenutosi a Venezia durante la Mostra del Cinema.

- Charity: la sezione dedicata agli eventi benefici include un reportage sul Charity Dinner Chefs des Chefs, una serata speciale a favore della Fondazione Francesca Rava, unendo alta cucina e solidarietà in una location esclusiva.

- Wedding: la presentazione della nuova collezione Sposa di Atelier Emé ai Bagni Misteriosi, una sfilata che ha combinato l’eleganza senza tempo con performance artistiche, offrendo ispirazione per i matrimoni più esclusivi.

Distribuzione esclusiva e strategia di lancio multicanale

Oltre alla distribuzione in edicola, Milano Luxury Life sarà presente in location selezionate, come boutique di lusso, hotel a cinque stelle, ristoranti gourmet e centri benessere. Inoltre, l’Autumn Edition sarà distribuita durante alcuni dei più importanti charity dinner e eventi di beneficenza, amplificando la visibilità del magazine e dei brand presentati.

Un omaggio esclusivo: crema mani MyLamination

Con l’acquisto della Autumn Edition di Milano Luxury Life, i lettori riceveranno in omaggio una crema mani MyLamination dal valore commerciale di €12,90. Questo omaggio rappresenta un valore aggiunto per i lettori, offrendo un trattamento di bellezza che rispecchia la filosofia di lusso e cura del dettaglio tipica di Milano Luxury Life. Milano Luxury Life conferma così il suo ruolo di ambasciatore del lusso e della lifestyle milanese, offrendo un’esperienza che va oltre la carta stampata, grazie alla sinergia tra il mondo cartaceo e quello digitale.