Mma, Musk conferma l'incontro con Zuck: "Combatteremo in diretta su X"

Musk conferma l'incontro con Zuck: "Combatteremo in diretta su X": l’annuncio sul social

“Il combattimento Zuck vs Musk sarà trasmesso in diretta su X (che sarebbe Twitter, ndr) e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i veterani”: con queste parole il numero uno di Tesla conferma l'incontro di arti marziali con il "rivale" in affari Zuckerberg. L'evento sarà trasmesso in diretta su Twitter.

Una decina di giorni fa, Mark Zuckerberg si era mostrato scettico sulla possibilità di affrontare Elon Musk in combattimento: “Difficilmente riusciremo a organizzare la cosa”, aveva detto durante un incontro riservato con un gruppo di dipendenti di Meta. Ora Musk sostiene esattamente il contrario, e forse anche questa è una strategia per innervosire l’avversario: “Il combattimento Zuck vs Musk sarà trasmesso in diretta su X (che sarebbe Twitter, ndr)” e “tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i veterani”.