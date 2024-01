Mondadori, Publitalia '80 si prende il 100% di Mediamond

Mondadori, il 100% della concessionaria dedicata al digital passa a Publitalia '80

Publitalia 80 sale al 100% nella partecipazione di Mediamond. A seguito della cessione delle quote di Mondadori, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset prende il controllo della sales house digitale del gruppo che gestisce storicamente l’advertising dei mezzi web e out of home.

“Siamo molto contenti di questa operazione, che rappresenta un ulteriore sviluppo del progetto OneVision. Siamo convinti, infatti, che un approccio integrato alla comunicazione sia la risposta più completa alle richieste di un mercato sempre più evoluto ed esigente. Le sinergie che derivano dalla complementarità di concessionarie distinte, con competenze differenziate su mezzi off e on line, è la nostra soluzione da leader per supportare quotidianamente i clienti che ci affidano la propria comunicazione”, commenta in una nota Stefano Sala, Presidente e Amministratore Delegato di Publitalia ‘80 e Presidente di Mediamond, come riporta Primaonline.it.

“In questa prospettiva” – prosegue Sala – Mediamond, che già costituiva lo zoccolo duro della nostra offerta digitale, ora diventa ancora di più un acceleratore del nostro processo d’innovazione dei media, dal web al social, dalla CTV al digital audio e DOOH, su cui ormai investiamo con successo da anni”.

Mediamond, in continuità, rimane la concessionaria in esclusiva per l’offerta pubblicitaria digitale di Mondadori, che punta da anni, prosegue la nota, su una strategia digitale innovativa: “confermiamo che il digital è centrale nella strategia di Mondadori. Crediamo enormemente nel posizionamento digitale dei contenuti editoriali e sui profili social”, commenta Andrea Santagata, Amministratore Delegato area Digital e MarTech di Mondadori Media.

“Il lavoro che abbiamo portato avanti rappresenta la nostra anima e la collaborazione con un partner di eccellenza ed esperienza come Mediamond ci permetterà di continuare a crescere con la stessa rilevanza anche nei prossimi anni”, aggiunge.

L’operazione, si legge ancora nella nota, che riguarda la cessione da parte di Gruppo Mondadori del 50% del capitale sociale, detenuto dalla propria controllata Direct Channel S.p.A., a Publitalia ‘80, ha avuto effetto dal 1° gennaio 2024 e permette alla concessionaria di rafforzare ulteriormente il posizionamento sul mercato.