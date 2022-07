Mondadori fa squadra nella distribuzione: il 51% di Press-Di ad Artoni e Srh

Mondadori: "Con questa operazione prosegue il percorso di accorciamento della filiera distributiva che vuole tutelare, digitalizzare e rafforzare sempre più le edicole"

Mondadori ha finalizzato la cessione ad Artoni Group e Srh, due dei più importanti operatori attivi nella distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica, del 51% del capitale sociale di Press-di Distribuzione Stampa e Multimedia; la società, interamente detenuta da Mondadori Media, opera nella distribuzione nazionale di periodici e quotidiani per il gruppo Mondadori e per oltre 90 editori terzi. Lo rende noto il Gruppo.

L'operazione, che non darà luogo a variazioni delle condizioni contrattuali già applicate alle attività di distribuzione, "è volta al perseguimento di un incremento di efficienza e al conseguimento di sinergie tramite un processo di integrazione verticale nel settore attraverso il coinvolgimento di operatori specializzati e prevede la conferma di Righel Anglois nel ruolo di amministratore delegato".

Con questa operazione "prosegue il percorso di accorciamento della filiera distributiva volta a tutelare, digitalizzare e rafforzare 'l'ultimo miglio', e quindi a sostenere sempre più le edicole che rappresentano il vero e più importante punto di contatto con i lettori per gli editori di periodici e quotidiani".

La cessione del 51% di Press-di, che nell'esercizio 2021 ha contribuito ai ricavi consolidati del Gruppo Mondadori per circa 29 milioni di euro, prevede un corrispettivo di 1,5 milioni di euro e, pertanto, non produrrà effetti economico-patrimoniali e di business significativi, e non determinerà alcun impatto sulla guidance che il Gruppo ha comunicato al mercato relativamente all'esercizio 2022.