Ascolti tv/ Monica Setta, boom nel pomeriggio di Rai2: vola verso il 6% di share

Monica Setta, boom nel pomeriggio di Rai 2

Record stagionale per Monica Setta che ieri, pur trainata dal 2.8 per cento di Playlist, svetta nel pomeriggio di Rai 2 volando verso quota 6 per cento (esattamente 5.70 con 650mila teste) e confermando il successo di Storie di donne al bivio format ideato dalla stessa giornalista sia nella versione di seconda serata del mercoledì che nello spin off del sabato. Dopo Sanremo però Storie di donne al bivio lascerà la seconda serata ad Antonino Monteleone che andrà in onda con il traino di due fiction fortissime (Rocco schiavone e Mare fuori).

Storie di donne al bivio che ha già dimostrato di funzionare in varie fasce orarie e sopratutto in prime time, andrà bene anche dopo un prodotto puramente giornalistico come il nuovo programma di Monteleone? Intanto storie di donne al bivio week end si ferma per due sabati lasciando spazio allo sport e torna il 15 eccezionalmente alle 14 con una puntata slegata dal contest di Sanremo 2024.