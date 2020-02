Nicola Capodanno nuovo responsabile dell’ufficio stampa di Tim

Nicola Capodanno Dopo che ha metà gennaio Riccardo Acquaviva ha lasciato il gruppo, a a capo dell’ufficio stampa di Tim è stato chiamato Nicola Capodanno da 3 anni e mezzo Media and associations relations – Corporate & investment banking e aree di Governo di Intesa Sanpaolo.

Capodanno, 41 anni, laurea in scienze politiche e un diploma in ‘Emergenze e interventi umanitari’ dell’Ispi, ha iniziato la carriera come giornalista a Milan Finanza dove ha lavorato dal 2005 al 2007, anno in cui - come si legge su www.primaonline.it - è passato alla redazione economica dell’Ansa che ha lasciato nell’agosto 2016.