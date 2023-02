Nicola Lussana nominato amministratore delegato di Mediamond

Nicola Lussana è il nuovo amministratore delegato di Mediamond. Il direttore generale agenzie di Publitalia ’80 prende il posto di Davide Mondo alla guida della joint venture tra Mediaset e Mondadori per la raccolta di pubblicitaria su internet, stampa e digital ooh.

Entrato in Publitalia come agency account nel 2002, il manager ha poi scalato i ruoli fino a ricoprire le posizioni di vicedirettore generale nel biennio 2014-2015 e da allora fino ad oggi quello di direttore generale agenzie.

A seguito della decisione di Davide Mondo, che aveva guidato Mediamond sin dalla sua costituzione nel 2009, di trasferirsi a Madrid per assumere il ruolo di nuovo ad di Publiespana, la scelta è quindi stata quella di affidare la guida della joint venture a un manager proveniente da Publitalia, scelta che appare coerente con la sempre maggiore convergenza in chiave ad-tech tra l’offerta televisiva di Mediaset e i mezzi digitali (web e OOH) in capo a Mediamond, con lo sviluppo di piani di comunicazione integrati.

Come riporta Primaonline, oltre al DOOH, nel portafoglio della concessionaria ci sono infatti brand editoriali nati online come il sistema Giallozafferano, The Wom e Mypersonaltrainer. A questi e altri brand digitali nativi si aggiungono le testate del sistema Focus e, per l’anno in corso, la raccolta sul mercato italiano di Grazia e Icon, i due brand appena ceduti da Mondadori Media al gruppo francese Reworld Media.