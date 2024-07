Noos - l'avventura della conoscenza: le anticipazioni del 18 luglio 2024

Noos stasera: tutte gli argomenti che verranno trattati nella puntata di questa sera e gli ospiti di Alberto Angela

Il 18 luglio 2024 andrà in onda in prima serata su Rai1 una nuova puntata di Noos - L'avventura della conoscenza, il programma di approfondimento e divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela. Il format erede di Superquark presenta alcune rubriche ricorrenti con Massimo Polidoro per le fake news nell'informazione, Elisabetta Bernardi per l'alimentazione, Emmanuele Jannini per la sessualità e Samantha Cristoforetti che racconterà le ultime sfide nello spazio.