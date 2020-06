NTT DATA, Service e UX Design: al via "Design Network" e la community Tangity

NTT DATA, al via "Design Network" e la sua community Tangity.

NTT DATA, multinazionale giapponese leader nei servizi IT, presenta ufficialmente oggi NTT DATA Design Network. La multinazionale contava già su 16 global design studio e un ampio gruppo di designer dedicati. Ma oggi, istituire il network costruito sull’expertise del Gruppo nel Service Design, significa rafforzare la capacità di avere una visione sistemica dei progetti, per offrire ai clienti soluzioni sempre più impattanti e consistenti.

Oltre al design network, NTT DATA presenta la sua nuova community di designer, nei mercati UK, Germania, Italia e Giappone. Il suo nome è Tangity, brand ideato e realizzato dai designer per i designer. La community nasce per promuovere una collaborazione efficace ed efficiente tra i diversi studi del network e le aziende partner nel mondo, creando prodotti e servizi capaci di migliorare la vita delle persone.

NTT DATA Design Network e la sua community di designer hanno l’obiettivo di guidare uno sviluppo integrato dei servizi, continuando a potenziare le competenze di design necessarie ad accrescere la portata e la qualità di ciò che fanno.

Nel 2020, NTT DATA intende formare più di 700 designer, per aumentare ulteriormente il proprio business in ambito Service Design.

“In Italia, Digital Entity (il design studio di NTT DATA Italia) è diventata, in soli 5 anni dalla nascita, un punto di riferimento del Design di servizi e prodotti digitali grazie a un team di oltre 100 designer suddivisi negli studi di Milano, Roma e Treviso. Oggi più di 10 milioni di persone in Italia utilizzano e amano i servizi che abbiamo progettato in questi anni e che ci hanno portati a vincere premi di fama internazionale. Digital Entity è stata anche un punto di riferimento nel network di design studio di NTT DATA. E questo passo, che vedrà unirci con gli studi di Londra, Monaco e Tokyo sotto il brand Tangity, amplierà ancora di più la nostra capacità di avere un impatto positivo sulla vita delle persone a livello globale. E questo ci rende orgogliosi.” Ha dichiarato Roberto Roggero, Vice president NTT DATA Italia e Head of Tangity Italy.