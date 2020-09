Nuova brand identity per Naba: rinnova logo, immagine coordinata e sito web

Una nuova brand identity per la Nuova Accademia di Belle Arti (Naba) di Milano (e con campus anche a Roma) che coinvolge logo, immagine coordinata, un rinnovato sito web e una campagna di advertising dedicata.

Un restyling grafico di identità visiva nato con l’intenzione di rinnovare e reinterpretare le forme e la tipografia della tradizione del logo precedente, e a seguire tutti gli elementi dell’immagine coordinata, conservandone alcune caratteristiche, che si fondono con la ricerca di un senso di contemporaneità indossabile, metaforicamente e non solo.

La creatività firmata da Fionda, studio torinese di comunicazione visiva e direzione creativa guidato da Roberto Maria Clemente che si occupa principalmente di progetti in ambito culturale e sociale, si basa su un percorso di ricerca che vuole esaltare la dinamicità intrinseca dell’Accademia, attraverso la sperimentazione di forme, movimento ed elasticità spaziale. Con la sua nuova identità, Naba vuole posizionarsi nel mondo culturale di riferimento come una realtà proiettata al futuro nel panorama nazionale e internazionale.

Per accompagnare questo cambiamento lo studio ha ideato inoltre una campagna di advertising il cui concept è ispirato al processo creativo distintivo dell’Accademia simulando con ironia scenari legati alla realizzazione di alcuni artwork nell’atto della loro progettazione: un dietro le quinte, di cui sono protagonisti due ipotetici studenti alle prese con un progetto tanto ibrido e multidisciplinare quanto curioso e particolare. La campagna è valorizzata dal nuovo claim, Made in Naba, il quale svela il gioco grafico di una piccola N cerchiata che accompagna il naming al posto della consueta C di copyright, a comunicare un’identità riconosciuta e riconoscibile.

La campagna è stata diffusa per la prima volta in occasione della promozione dell’Open Day dell’Accademia che si è tenuto l’8 settembre in modalità remota, attraverso affissioni a Milano, Roma e nei capoluoghi di provincia lombardi e grazie alla visibilità sui principali quotidiani nazionali e locali.

“Siamo molto orgogliosi di poter presentare la nuova identità, grazie a un progetto che ha saputo cogliere le specificità dell’Accademia e della sua storia quarantennale, aggiornandole con rigore e coerenza, ma allo stesso tempo mantenendo la libertà e fluidità del linguaggio visivo, in costante evoluzione. Un’operazione che conferma una volta di più la qualità del posizionamento di Naba: una nuova immagine pronta a valorizzare il DNA dell’Accademia a livello nazionale e internazionale”, ha affermato Donato Medici, managing director di Naba.