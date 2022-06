Spotify, arriva la pubblicità nei podcast: nuovo accordo europeo con Omnicom

Spotify, arriva la pubblicità anche nei podcast: al via il nuovo maxi-accordo europeo con Omnicom Media Group

Omnicom porta la pubblicità nei podcast di Spotify. In vista dei Leoni di Cannes della prossima settimana, il colosso della musica in streaming e Omnicom Media Group (OMG) annunciano un nuovo accordo pubblicitario focalizzato sul mercato europeo riguardante i podcast. Questo accordo, il più importante in Europa per Spotify, segue l’intesa sottoscritta sempre dalle due società nel 2020 rivolta al mercato statunitense.

L’accordo arriva in un momento in cui l’ascolto dei podcast in Europa continua a crescere. Secondo quanto riporta eMarketer, sono state 70 milioni le persone che hanno ascoltato podcast nel 2021 in Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia e Italia. All’inizio, l’accordo sarà effettivo in Francia, Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna, con possibilità di espansione in altri mercati europei ed EMEA.

Omnicom Media Group gestisce ogni anno circa 35 miliardi di investimenti pubblicitari sui media e tra i clienti della holding figurano colossi come PepsiCo, Chanel, Volkswagen Group, HSBC, Activision e McDonald’s. Spotify è invece la piattaforma di streaming audio più popolare al mondo, con un’audience globale di 422 milioni di persone.