Open Gate e Lumsa, Master sulla lobby e regolamentazione dei mercati

Presentato, con un evento online alla presenza di autorevoli esponenti della regolazione e dei Public Affairs, il primo ed innovativo Master in “Relazioni Istituzionali e Regolazione dei Mercati”.

Il Master, organizzato da Open Gate Italia in collaborazione con LUMSA Master school, metterà per la prima volta in relazione i temi giuridico-procedurali della rappresentanza di interessi e del processo decisionale con i temi tecnici ed economici della regolazione dei mercati.

Grandi professionisti ed esperti del settore (tra cui alti dirigenti della pubblica amministrazione, ex commissari delle autorità indipendenti, oltre 10 rappresentanti di aziende leader nei settori dell’ICT, Ambiente, Energia, Trasporti e Pharma, a naturalmente qualificati e numerosi professori universitari) metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how e la loro esperienza per fornire le nozioni pratiche e tecniche necessarie ad interagire, in modo effettivo, sui dossier e sui processi decisionali sia per chi vuole lavorare in una realtà aziendale, ma anche per chi vuole affrontare una carriera nelle istituzioni.

Il Master universitario di 2° livello, unico nel suo genere, è stato concepito sia come un percorso pratico e completo di studio e formazione, con la possibilità per i giovani neolaureati di mettersi alla prova in un’esperienza lavorativa presso una delle realtà partner, ma anche per permettere ai professionisti, che hanno già alle spalle un percorso lavorativo, di approfondire in modo concreto determinate tematiche di interesse e ampliare le proprie competenze.

Il programma didattico, infatti, è stato strutturato sulla base delle reali esigenze di istituzioni pubbliche e imprese che hanno partecipato attivamente all’intero processo di pianificazione del Master. Inoltre, durante lo svolgimento del corso gli studenti, grazie alla partecipazione dei numerosi partner, potranno confrontarsi con il mondo del lavoro, conoscere contesti diversi e valutare, in base ai propri obiettivi, i futuri percorsi professionali.

Laura Rovizzi, CEO di Open Gate Italia e Vicedirettore del Master, ha dichiarato che “La multidisciplinarità è un valore fondamentale, così come le competenze e i contenuti. Le figure del Regulatory Manager e del Manager di Relazioni Pubbliche sono molto complesse e oggi noi professionisti sentiamo il bisogno di mettere a disposizione dei più giovani le nostre competenze indispensabili per farsi strada in un mondo che sta cambiando sempre più velocemente.”

Il Professor Antonio Nicita, Condirettore del Master ed ex Commissario Agcom, ha ricordato che “Mai come in questo momento storico, con l’avvento della digitalizzazione, è fondamentale formare dei Regulatory Manager in grado di mettere insieme contenuti proveniente da settori completamente diversi tra loro.”

Anche l’Avv. Francesco Posteraro, già Commissario Agcom, ha confermato che “La sfida del futuro sarà la regolamentazione dell'internet e noi, non solo dobbiamo essere pronti, ma dobbiamo fornire ai professionisti del domani tutti i contenuti per poter operare al meglio in una società in continua evoluzione.”