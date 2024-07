La7, crisi rientrata: Mentana prolunga fino al 2026. Cairo: "Un pilastro"

Palinsesti, Cairo: "Mentana resta a La7 fino al 2026, un vero pilastro"

La crisi all'interno di La7 è rientrata. Dopo la lite tra Enrico Mentana e Lilli Gruber di qualche settimana fa, che aveva portato il direttore del TgLa7 a minacciare le dimissioni, arriva l'annuncio di un prolungamento di contratto fino al 2026. "Enrico Mentana resta con noi fino al 2026. E' stato un vero pilastro per noi dal 2010, da quando arrivato con il suo giornale di grande qualità' e con le sue maratone ha inventato un genere apprezzatissimo anche quella delle europee ha ottenuto risultati notevolissimi". A dirlo e' stato Umberto Cairo, presidente di Cairo Communication nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di La7. "Con lui ho rapporto personale amicale e sono molto contento", ha aggiunto.

Mentana: "Resto al TgLa7 per un giornalismo libero"

"Dopo un confronto come sempre franco con l'editore Urbano Cairo ho accettato l'offerta di restare alla guida del TgLa7 fino a tutto il 2026". Lo scrive sui social il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. "In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni - sottolinea ancora -. La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico. Grazie a chi scegliendo il nostro Tg ci ha resi forti e anche per questo più liberi. Magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l'impegno di non nascondere o alterare le notizie che meritano di essere date".