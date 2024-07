La7, Urbano Cairo e il 'traino' al Tg di Enrico Mentana: arriva Flavio Insinna

Il preserale è zona dolente negli ascolti di La7. La fascia che porta al Tg di Enrico Mentana presidiata dalla serie tv Padre Brown che oscilla all'1,2-5% con 120/200 mila spettatori a seconda della serata. Numeri bassi, che poi Il Tg La7 trasforma in oro portando la rete a impennarsi anche sopra l'8%. Un miracolo quotidiano, ma certo servirebbe un traino.

La7, Flavio Insinna con Family Feud nel preserale prima del Tg La7 di Enrico Mentana

Così, dopo gli esperimenti del passato (dal G Day di Geppi Cucciari a Lingo con Caterina Balivo), nella prossima stagione tv, La7 rilancerà la sfida. Da mesi le voci portavano sempre a un nome: Flavio Insinna. Che programma per l'ex conduttore de l'Eredità? Secondo Tv Blog la scelta è caduta su Family Feud che vede due famiglie battagliare a colpi di sondaggi cercando di indovinare le risposte fornite da un gruppo di persone a domande molto comuni.

La7, Urbano Cairo e il 'traino' a Mentana: Flavio Insinna con programma di Mike Bongiorno su Canale 5

Format americano che probabilmente verrà 'italianizzato' nella versione preserale di La7. Il meccanismo peraltro non è inedito nella tv italiana, tornando indietro nel tempo si ricordano due game show simili: da Tuttinfamiglia su Canale 5 con Claudio Lippi a Tutti per uno, sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset con il grande Mike Bongiorno a condurre. Manca l'ufficialità sul programma di Flavio Insinna (realizzato da Fremantle), ma con la presentazione dei palinsesti di La7 in programma nelle prossime ore a Milano gli ultimi veli dovrebbero cadere.