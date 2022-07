Panorama festeggia 60 anni con Affari: in copertina le inchieste di Perrino

Panorama festeggia 60 anni di storia e pubblica le copertine degli anni d'oro, ricordando la sezione attualità chiamata Affari Italiani

Affaritaliani accende lo storico periodico culturale fondato da Arnoldo Mondadori nel 1962. La rivista, diretta dal 1965 al 1979 da Lamberto Sechi, fautore della trasformazione della testata in settimanale, con l’introduzione del formato tabloid, sulla scia del successo delle testate Der Spiegel in Germania, L’Express in Francia e Time negli Stati Uniti, festeggia 60 anni di storia, e per farlo decide di pubblicare una serie di copertine degli anni d’oro, dentro le quali spicca un’inchiesta dal direttore di Affaritaliani Angelo Maria Perrino, ex firma del settimanale.

Una scelta apprezzata da Perrino che su Facebook scrive: “Panorama in occasione dei 60 anni pubblica le copertine degli anni d’oro. E sceglie un’inchiesta di copertina firmata dal sottoscritto (avevo 27 anni), ricordando anche la mitica sezione attualità chiamata Affari Italiani, in memoria della quale poi ho fondato il primo quotidiano digitale, rendendo omaggio a quegli indimenticabili anni di giornalismo indipendente e quei grandissimi colleghi dell’irripetibile bottega e scuola di giornalismo di Panorama, del mitico maestro Lamberto Sechi”.