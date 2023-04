Paola Ferrari e la rivelazione su Elodie: "Solo per lei farei una pazzia"

Paola Ferrari, la giornalista rivela la sua passione per Elodie: "Solo con lei farei..."

Paola Ferrari, giornalista e conduttrice, ospite a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, racconta diversi dettagli della sua vita privata.

I conduttori hanno chiesto alla Ferrari se fosse vero che lei ed Alba Parietti si siano contese diversi uomini. “Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov”, risponde la giornalista senza peli sulla lingua. “E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima perché nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citata. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui”.

Infine, una battuta su Diletta Leotta che aspetta un figlio dal portiere del Newcastle Karius. “Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po' per tornare in forma – ha scherzato la Ferrari, aggiungendo – mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei”.