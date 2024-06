Paola Ferrari e le notti di calcio su Rai1: "Ultimo Europeo, smetto tra..."

Paola Ferrari e le notti in diretta su Rai1: "Ultimo Europeo, smetto tra tre anni"

Notti europee al via su Rai1 in concomitanza con l'inizio di Euro 2024 dove l'Italia sarà chiamata a difendere il titolo vinto a Wembley in finale contro l'Inghilterra nel 2021. Il titolo del programma "scelto per ricordare le Notti magiche» dice Paola Ferrari in un'intervista a La Repubblica. La conduttrice è pronta per il suo impegno quotidiano su Rai 1 da venerdì alle 23.10. "L’Italia debutta sabato, noi partiamo subito con Marco Mazzocchi, il mio campione del mondo preferito, Fulvio Collovati, Tony Damascelli e Eraldo Pecci"

"Sarà l’ultimo, fra tre anni smetto e andrò in pensione", annuncia Paola Ferrari. "L’Europeo, come le Olimpiadi e i Mondiali rappresenta un momento in cui lo sport va oltre la prestazione, i valori sono esaltati. Entro in un modo, esco in un altro, è coinvolgente. Una prova fisica e un’immersione nei sentimenti".

Sull'Italia a Euro 2024. «Bisogna vedere se questa Nazionale ha cuore e passione, fattori che Spalletti sta cercando. Quello che ha fatto vincere l’Italia tre anni fa è stato il cuore, l’uomo chiave fu Gianluca Vialli. Quando hai un esempio come lui, una persona con quel coraggio, tutto diventa più bello».

Vialli era speciale. «Ha regalato tutti i valori che incarnava alla squadra, si era creata un’alchimia. Arrivavamo dagli anni del covid, c’era la voglia di stare insieme, la gente cantava per le strade. L’ex ct Mancini aveva al suo fianco l’amico di una vita, Gianluca ha dato una lezione di coraggio ai ragazzi. È stato l’ingrediente determinante per un gruppo che ha vinto contro tutto e contro tutti», le parole di Paola Ferrari a Repubblica.

Paola Ferrari e il sogno di diventare nonna? «Mi piacerebbe tanto ma non ci pensano proprio, quando accenno alla cosa mi dicono: “Tu sei matta”, e io rispondo: “Se fate presto un bambino la mamma può aiutarvi». Non li convince. «No, ma mi consolo: ho sei cani e tre gatti»