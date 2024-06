Sanremo 2025, Panariello-Pieraccioni all'Ariston? Carlo Conti svela la verità (e annuncia 3 novità)

Carlo Conti annuncia le prime novità in vista del suo Sanremo, il primo dopo l'era dei record di Amadeus: distinzione tra Giovani e Big, non ci saranno eliminazioni e poi torna il Dopo Festival (le serate della kermesse canora dovrebbero infatti finire entro l'una). Sulla presenza di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni svela che...

Sanremo, Carlo Conti: 'Torna la distinzione tra Giovani e Big. Non ci saranno le eliminazioni"

A Sanremo "riporto la suddivisione tra Nuove Proposte e Big: le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa". Lo spiega Carlo Conti, ospite di Un caffè con Giorgia Cardinaletti, su Rai1, anticipando qualche novità del Regolamento del prossimo festival. "Il vincitore delle Nuove Proposte sarà probabilmente proclamato nella serata delle cover", aggiunge. "Non ci saranno eliminazioni, sarebbe anacronistico", dice ancora il direttore artistico e conduttore, spiegando che non intende "buttare all'aria" il lavoro di Baglioni e Amadeus, ma fare "piccolissime modifiche"

Nel dettaglio, sul regolamento, Carlo Conti ha spiegato: "Ho lavorato sulle mie edizioni, vedendo anche il lavoro fatto successivamente. Sarebbe assurdo buttare tutto all'aria, ho cercato di fare delle piccole modifiche. Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo". Il conduttore sente forte la responsabilità sulla scelta delle canzoni: "Sanremo è una cosa che ho sempre sentito con grande responsabilità. Io sto sempre tranquillo, ma 10 anni fa mi svegliavo la notte per colpa dei dubbi. Si sente molto la responsabilità sulle canzoni. Ne ho parlato spesso con Amadeus, avendo lo stesso percorso artistico, la musica è il fil rouge della nostra vita. La scelta delle canzoni è più importante di tutto, il resto è come preparare uno show".

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia il Dopo Festival (Alessandro Cattelan in pole position)

Carlo Conti poi è tornato sul regolamento: "Ci sarà la suddivisione tra giovani e Big. Il vincitore delle nuove proposte non gareggerà con i Big. Io non resisto, avendo una certa età, rimetto il Dopo Festival. Finirò prima, quindi ci saranno meno canzoni in gara"

Dunque confermato il ritorno del Dopo Festival: in pole position secondo le ultime indiscrezioni c'è Alessandro Cattelan. Ma attenti a due outsider...

Sanremo 2025, Carlo Conti su Panariello e Pieraccioni: "Non ci saranno. Magari..."

Sulla presunta presenza di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni al suo fianco, ha smentito ogni notizia circolata: "Non ci saranno, sarebbe banale. Magari mi telefonano durante una serata".