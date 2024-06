Sanremo 2025, non solo Alessandro Cattelan: è volata a 3 per il DopoFestival

Sanremo 2025, Alessandro Cattelan in pole per il DopoFestival. Rumor

La macchina del Festival di Sanremo 205 targato Carlo Conti si è già messa in moto. Si preannuncia un'edizione più corta rispetto alle ultime, con chiusure entro l'una di notte stando alle indiscrezioni di queste settimane. E per questo la Rai pensa a rispolverare il DopoFestival. Chi lo condurrà? Il nome più caldo è quello di Alessandro Cattelan. Anche se, Tv Blog, non esclude due alternative: la prima è Stefano De Martino (in autunno su Rai1 con Affari tuoi) e Piero Chiambretti (che vedremo su Rai3 dopo l'estate anche con il preserale di 15 minuti “Fin che la barca va“ e sei nuove puntate in prime time di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" probabilmente ancora al martedì sera).

Alessandro Cattelan tra Dopo Festival su Rai1 e Sanremo Giovani su Rai2 (con Carlo Conti per la finale). Rumor

Il favorito va comunque detto che resta Alessandro Cattelan in ottica DopoFestival. Il conduttore, reduce dal programma Da vicino nessuno è normale, sempre secondo Tv Blog, potrebbe anche guidare alcune prime serate eliminatorie "di una specie di “selezione” di nuovi cantanti per il Sanremo giovani. Serate queste destinate a Rai2. Una cosa che già si fece in Rai durante i Festival di Pippo Baudo con il coinvolgimento di Claudio Cecchetto. Per lui anche il possibile ingresso nella relativa commissione selezionatrice delle nuove proposte sanremesi. La serata finale di Sanremo giovani che decreterà i cantanti che parteciperanno al Festivalone di febbraio dovrebbe essere però condotta da Carlo Conti su Rai1 a dicembre".