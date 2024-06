Sanremo 2025, tris di Cattelan da Carlo Conti. Rai1, Insegno in prime time

Sanremo 2025 di Carlo Conti con un tris di... Cattelan

Sanremo 2025 avrà Carlo Conti conduttore ma anche ruolo di rilievo per Alessandro Cattelan. Lo rivela Dagospia, secondo cui il conduttore, reduce dal programma "Da nessuno vicino è normale" (Rai2) "sarà parte del gioco. In che modo? Il nuovo Festival dovrebbe chiudere presto rispetto alle ultime edizioni e per questo la tv di Stato sta pensando a riportare in onda il DopoFestival che in pole position avrebbe Alessandro Cattelan come conduttore.

Non solo, "sarebbe coinvolto anche a Sanremo Giovani, nella serata evento di dicembre e con un ruolo nella commissione che selezionerà i brani. E non è finita, per concludere affiancherebbe Carlo Conti sul palco come co-conduttore per una serata", spiega Dago.

Rai1, Pino Insegno in prime time con Francesco Pannofino

Pino Insegno approderà nel prime time di Rai1, dopo l'arrivo a Reazione a Catena, nella prossima stagione. La notizia, anticipata da Dagospia nelle scorse settimane, viene confermata dal conduttore su Tv Sorrisi e Canzoni. Un format corale, nel progetto potrebbe essere coinvolto l'attore Francesco Pannofino, si starebbero vagliando altri nomi.