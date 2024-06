Pio e Amedeo tornano in tv con direzione... Rai? La clamorosa indiscrezione

Pio e Amedeo dal teatro alla Rai? La clamorosa indiscrezione

"Dopo gli ultimi show a Mediaset, i numerosi impegni teatrali, Pio e Amedeo vorrebbero approdare nuovamente sul piccolo schermo. A lavorare sul loro futuro televisivo è la società Friends&Partners che cura il management del duo comico. Lontani da certezze, da ufficialità e trattative avviate ma sarebbero in corso manovre avvicinamento a Viale Mazzini", scrive Giuseppe Candela su Dagospia.

Italia's Got Talent fa il bis con Disney+?

"Prima su Canale 5 poi su Sky e Tv8 infine l'approdo su Disney+. Il lungo percorso di Italia's got talent dovrebbe continuare anche nella prossima stagione e sempre sulla piattaforma, anche se sull'impatto e sui numeri ottenuti i dubbi non mancano. Non a caso, l'edizione by Disney è stata poi rivenduta a Sky che l'ha trasmessa in chiaro su Tv8. La nuova edizione, forse prevista a novembre, replicherà lo stesso percorso?", scrive Giuseppe Candela su Dagospia.