Rai, Stefano De Martino firma un "contratto pluriennale": ecco cosa condurrà

Rai, Stefano De Martino firma un contratto pluriennale

La Rai punta forte su Stefano De Martino nel dopo Amadeus. Il presentatore ha firmato con l'azienda di viale Mazzini un accordo pluriennale (si parla di quadriennale).

Rai, Prime Time in fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2 per Stefano De Martino

De Martino - spiega una nota della tv di Stato - sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi "colgono l'occasione per esprimere i complimenti all'artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione".

Stefano De Martino che in queste ore festeggia il successo di “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, giunto all’ultima puntata, sarà al timone di “Affari Tuoi” su Rai 1, dopo l'addio di Amadeus che passerà sul Nove il prossimo autunno. Da capire se a De Martino verranno affidati anche I soliti ignoti.

Sul fronte Sanremo, invece, come annunciato nelle scorse ore, la Rai schiererà nei prossimi due anni Carlo Conti (qui le indiscrezioni sul Festival 2025). E c'è chi giura che, dopo il biennio del conduttore toscano, toccherà a Stefano De Martino l'onore di guidare la kermesse canora sanremese.