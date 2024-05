Sanremo 2025 a Carlo Conti, Elodie-Annalisa per reggere l'urto del post-Amadeus

Festival di Sanremo da Amadeus a Carlo Conti

L'era Carlo Conti-bis a Sanremo è ufficialmente aperta. Dopo cinque anni di trionfi con Amadeus con ascolti tv mostruosi - la finale che ha incoronato Angelina Mango con 'La noia' addirittura a quota 14,3 milioni di spettatori per il 74,1% di share, un boom storico - la Rai aveva bisogno di un conduttore carismatico e di esperienza per ripartire.

Chi meglio dell'uomo che già aveva guidato la kermesse canora nel triennio 2015-2015 con tre edizioni di successo (e destinato dunque a fare pure lui 5 volte Sanremo come Amadeus in una classifica che vede Pippo Baudo leader a 13)?

Carlo Conti e la Rai in musica: dal Tim Summer Hits al Festival di Sanremo

Per Carlo Conti - dopo Rischiatutto 70 e Colpo di Luna - inizia un periodo in musica sugli schermi Rai: l'estate sarà un ottimo riscaldamento verso l'inverno sanremese guidando il "Tim Summer Hits" promosso quest'anno in prime time da Rai2 a Rai1 e verso il quale Mediaset ha lanciato il guanto di sfida con il passaggio di Battivi Live su Canale 5 (da Italia 1) con la conduzione di Ilary Blasi (per cui c'è in ballo anche un reality rivoluzionato in prima serata prossimamente) affiancata da Alvin e Rebecca Staffelli.







Ma torniamo a Sanremo. I prossimi mesi sveleranno meglio il progetto Carlo Conti. Intanto agli atti c'è le sue parole su Panariello e Pieraccioni. Nelle ultime settimane si era tanto vociferato sulla loro presenza al Festival. Un trio made in Toscana dopo il duo Amadeus-Fiorello che ha dato spettacolo nelle ultime edizioni. Ma il conduttore fiorentino ha frenato, lasciando intuire che sul palco dell'Ariston potrebbero si esserci, ma non in tutte e cinque le serate. "Credo di no, almeno non in presenza fissa. Credo di andare avanti con questa idea di alternare tutte le sere qualcosa di diverso. Facciamo troppe cose insieme, quasi non li sopporto più quei due (ride, ndr)", ha detto al Tg1.

Carlo Conti con Pieraccioni e Panariello (foto Lapresse)



Dunque nella sua testa c'è un cast che muterà nel corso della kermesse canore e mille sorprese. Tra le indiscrezioni delle ultime settimane hanno girato anche i nomi di Elodie e Annalisa (reduce dal terzo posto in questo 2024 con Sinceramente, che poi ha spopolato dopo il Festival a suon di dischi di platino) le due grandi star della musica italiana. In gara? Si è parlato di un duo di co-condutrici d'eccezione (perlaltro Elodie già la si era vista in questo ruolo nel 2021). Una coppia del gol, anzi canora, che creerebbe attenzione e curiosità nel pubblico e nei milioni di fans delle due cantanti. Dando una bella spinta agli ascolti tv di un Festival di Sanremo chiamato a confermarsi ad alti livelli.