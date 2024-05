Ilary Blasi avrà un reality rivoluzionato (oltre a Battiti Live) su Canale 5

Ilary Blasi tra Battiti Live e il ritorno de La Talpa su Canale 5

Fremantle curerà il ritorno su Canale 5 de "La Talpa", con Ilary Blasi, impegnata quest'estate con "Battiti Live", in pole position per la conduzione (come ha scritto Tv Blog).

Ma come sarà la nuova Talpa? Dopo quindici anni di assenza il reality sarà rivoluzionato e Dagospia ha anticipato le principali novità.

Ilary Blasi e La Talpa rivoluzionata su Canale 5

"Il programma rinuncerà allo studio e alla diretta, sarà totalmente girato in esterna con attenzione al montaggio", scrive Dago.

Che sul cast come per Grande Fratello e Isola dei Famosi, non solo vip in gara ma il "solito mix con volti sconosciuti".

La Talpa dove? "Addio mete esotiche, la location dovrebbe essere made in Italy. Lavori in corso".

