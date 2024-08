Parigi 2024, gaffe Eurosport: "Paltrinieri medaglia di bronzo", ma Greg è nono. Cos'è successo

Parigi 2024, gaffe Eurosport: "Paltrinieri medaglia di bronzo", ma Greg è nono

La Senna e le sue acque non propriamente limpide giocano un brutto tiro al telecronista di Eurosport Gianmario Bonzi (peraltro bravissimo, sempre top le sue telecronache ad esempio della Coppa del Mondo di Sci alpino). Nei finale della 10 km di nuoto di fondo maschile alle Olimpiadi 2024, la voce del canale di Warner Bros Discovery ha scambiato l’ungherese David Betlehem per Gregorio Paltrinieri.

Olimpiadi Parigi 2024, Eurosport e Paltrinieri scambiato per la medaglia di bronzo Betlehem. Ecco perché

La gara ha visto dominare l’ungherese Kristof Rasovszky (medaglia d'oro) davanti al tedesco Oliver Klemet (argento). La sfida per il podio olimpico che metteva in palio il bronzo ha visto in lizza l’italiano Domenico Acerenza e David Betlehem. Solo che quest’ultimo è stato scambiato per Gregorio Paltrinieri: entrambi infatti avevano perso la cuffia e, come detto, non era semplice identificarli scrutando le acque poco cristalline della Senna. Quindi il telecronista di Eurosport ha pensato a una volata per la medaglia tutta azzurra. "Vediamo la sfida tutta in casa Italia tra Paltrinieri e Acerenza davanti".

"Vediamo la sfida tutta in casa Italia per la medaglia di bronzo", le parole di Gianmario Bonzi pensando a quel punto che fosse stata conquistata la “medaglia di bronzo”.

Salvo poi rendersi conto che purtroppo il terzo arrivato, davanti ad Acerenza non era stato Greg Paltrinieri, ma, per l'appunto il nuotatore ungherese davidBetlehem.

Parigi 2024, Paltrinieri e la medaglia di bronzo: il telecronista di Eurosport si scusa

Dopo la gara Gianmario Bonzi si è scusato per l'errore con un post social. "Chiedo venia errore grave oggi. Purtroppo la telecamera ha staccato sul sorpasso e mi sono perso. Il problema di non commentare mai le gare di fondo. Chiedo scusa".

Ovviamente succede a tutti di sbagliare, a maggior ragione dovendo commentare in diretta tv. E infatti i follower hanno capito. "Perdonato! Nell'ultimo giro la grafica dava l'ungherese ma io mi fidavo più di te che della grafica. Spiace più che altro per super Greg", si legge tra i commenti al post social. "Come per le gare, anche per. Il commento sembra tutto facile da casa… Capita anche ai miglior Gian, soprattutto se la grafica fa le bizze. La tua preparazione e professionalità NON SI DISCUTONO", scrive un altro utente. E ancora: "Sei un grande. Anche in questo ❤️ è stato un immenso piacere seguire le gare di nuoto con le tue - anzi, le vostre, perché ci metto pure Luca Dotto - telecronache appassionate e competenti"