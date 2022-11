Piazzapulita, ospiti stasera: torna "d'attualità il tema" omofobia

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà Alessandro Zan, promotore del Ddl contro omofobia e transfobia

Oggi 10 novembre 2022 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Alessandro Zan, deputato e promotore del Ddl contro l'omofobia, il politologo Gianfranco Pasquino, Nunzia de Girolamo, opinionista ed ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, e il giornalista Stefano Cappellini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui ovviamente i diritti della comunità LGBTQ+ e l'attualità con la questione migranti e ONG, diventata terreno di scontro tra Italia e Francia, il caro bollette e le proposte del Governo sulla modifica del reddito di cittadinanza.