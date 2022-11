Piazzapulita, ospiti stasera: Saviano si difende dalle accuse della Meloni

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà Saviano alla vigilia della prima udienza per l'accusa di diffamazione da parte della Meloni

Oggi 17 novembre 2022 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Roberto Saviano, autore di Gomorra che domani dovrà difendersi in tribunale dall'accusa di diffamazione da parte di Giorgia Meloni per alcune parole pronunciate proprio in questa trasmissione nel 2020, il virologo e senatore per il PD, Andrea Crisanti, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Nello Trocchia, l'economista e presidente dell'INPS, Tito Boeri, e l'ospite fisso Nunzia De Girolamo.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui il caro bollette, la tensione con la Francia e gli sviluppi della guerra Russia-Ucraina, oltre alle proposte del Governo sulla modifica del reddito di cittadinanza.