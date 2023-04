Piazzapulita, ospiti: il ritorno all'italianità, serve a distrarre le masse?

Piazzapulita, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà dell nuove battaglie identitarie del Governo e dell'estrema destra a Ferrara

Oggi 6 aprile 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la professoressa dell’Università degli Studi di Torino, Elsa Fornero, il professore dell’Università Bocconi di Milano, Tito Boeri, il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, Ezio Mauro, il professore dell’Università degli Studi di Perugia, Alessandro Campi, Chiara Gribaudo (PD) e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini e Annalisa Chirico.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra il ‘liceo del made in Italy’, le dichiarazioni su via Rasella e la lotta contro l’uso delle parole straniere. Si tratta di battaglie identitarie o strategia di distrazione di massa? Poi un'inchiesta esclusiva di Alessio Lasta sull’antisemitismo nell’estrema destra a Ferrara che farà molto discutere.