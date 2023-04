Piazzapulita, ospiti stasera: sostituzione etnica, realtà o propaganda?

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà di "sostituzione etnica" e dell'inchiesta "Shalom, la comunità degli orrori"

Oggi 20 aprile 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera i temi principali saranno il caso esploso dopo le dichiarazioni del Ministro Lollobrigida sulla "sostituzione etnica" e le reazioni all'inchiesta shock di Fanpage.it su "Shalom, la comunità degli orrori". Corrado Formigli è andato alla sede di Palazzolo sull'Oglio per fare delle domande alla fondatrice Suor Rosalina Ravasio.

Tra gli ospiti della puntata: il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i giornalisti Aldo Cazzullo, Mario Calabresi, il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Italo Bocchino e Christian Raimo. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone. Il produttore esecutivo è Giovanna Canosa. Curatore per La7, Francesco Del Gratta.