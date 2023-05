Piazzapulita, ospiti stasera: effetti disastrosi della crisi climatica sul Po

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà di decreto lavoro e della comunicazione del Governo Meloni

Oggi 4 maggio 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Parteciperanno alla puntata Roberto Saviano, il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, lo scrittore Paolo Cognetti, i giornalisti Mario Calabresi, Emiliano Fittipaldi, Francesco Borgonovo e Annalisa Chirico, oltre a Francesco Boccia del PD e Flavio Tosi di Forza Italia.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui il decreto lavoro e la comunicazione del Governo Meloni. Inoltre nella puntata verrà trasmesso un reportage esclusivo sulla crisi climatica e le conseguenze che il surriscaldamento globale sta provocando sul fiume Po.