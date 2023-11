Piazzapulita, ospiti stasera: il punto su femminicidi e patriarcato

Piazzapulita, ospiti stasera: questa sera si parlerà di femminicidi e patriarcato

Oggi 23 novembre 2022 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Aldo Cazzullo; Chiara Valerio; Chiara Appendino (M5S); lo psichiatra Paolo Crepet; la scrittrice Valeria Fonte; i giornalisti Marianna Aprile, Francesco Borgonovo e Annalisa Chirico; l'ex magistrato Armando Spataro e la professoressa dell'Università di Padova Antonella Viola. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui i femminicidi e cultura patriarcale. Destra, informazione e politiche securitarie.