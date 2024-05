Piazzapulita, ospiti stasera: in Liguria è tornata Tangentopoli?

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del caso Liguria. Ospite anche Antonio Tajani

Oggi 16 maggio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il Procuratore Capo di Perugia Raffaele Cantone, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Michele Serra, Selvaggia Lucarelli e la professoressa Donatella Di Cesare. Nel corso della serata, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui il caso Liguria con l'arresto di Toti e Spinelli. È tornata Tangentopoli?