Piovono polemiche su Andrea Scanzi. Opinionista retribuito di Cartabianca

Avanzano le polemiche su Andrea Scanzi e sulla retribuzione come ospite nel programma di Rai3 di Bianca Berlinguer, Cartabianca.

Dopo mesi di interrogazioni, i vertici del servizio pubblico hanno ammesso che il giornalista del Fatto Quotidiano, essendo ingaggiato come opinionista del programma percepisce un gettone legato alla sua professione. La questione è stata sollevata dal segretario della commissione parlametare di Vigilanza Michele Anzaldi (Iv), come si legge sulle pagine de iltempo. In particolare Anzaldi sottolineava come per un giornalista essere ospite in un programma televisivo rappresenti una importante occasione di visibilità.

Dunque il dubbio se sia giusta o meno la retribuzione del giornalista da mesi in cima alla classifica dei più attivi sui social, resta.