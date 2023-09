Planter, nasce l'applicazione per aiutarti a mangiare più verdure

Planter, nasce l'app che aiuta a vivere una vita più sana grazie a una dieta sana e ricca di vegetali

Nata da un’idea di Carlotta Perego, founder di Cucina Botanica, e Silvia Goggi, massima esperta di alimentazione vegetale in Italia, Planter è l’innovativa applicazione che rivoluziona il mondo dell'alimentazione vegetale, pensata per essere l’alleato fondamentale di coloro che desiderano abbracciare uno stile di vita sano, sostenibile e gustoso.

Grazie a un piano alimentare personalizzato ricco di migliaia di ricette vegetali e un supporto nutrizionale in chat disponibile 7 giorni su 7, Planter accompagna gli utenti nel percorso verso una dieta bilanciata e consapevole, per un futuro sostenibile in cui la cucina vegetale sarà accessibile a tutti.

Le funzionalità dell’applicazione sono pensate per semplificare e arricchire l'esperienza culinaria e nutrizionale delle persone, dallo svezzamento all’età adulta. Con Planter, ogni utente ha a disposizione menu settimanali personalizzati, creati su misura per sé e la famiglia, in base alle proprie esigenze e gusti. Ogni ricetta è spiegata passo dopo passo, rendendo chiara e semplice la realizzazione di piatti vegetali gustosi e sani.

Grazie alla lista della spesa sempre aggiornata in tempo reale, gli utenti possono acquistare solo gli ingredienti necessari, evitando sprechi e risparmiando denaro. Il supporto tramite chat fornito dal team di nutrizionisti esperti in alimentazione vegetale, a disposizione 7 giorni su 7, offre agli utenti risposte e indicazioni personalizzate per rendere il loro percorso verso la cucina vegetale un'esperienza appagante e sicura.

L’adozione di uno stile di vita più sano e sostenibile è una necessità inevitabile quanto essenziale, e l'alimentazione vegetale emerge come una soluzione chiave per affrontare le sfide ambientali e promuovere una migliore qualità della vita. Con minori emissioni di gas climalteranti e un minor consumo di risorse rispetto alle diete tradizionali, l'adozione di una cucina vegetale è fondamentale per contribuire a preservare l'ambiente e promuovere un benessere globale migliore. In questo contesto, Planter si erge come opzione di prim'ordine per coloro che desiderano fare la differenza nella propria vita e nell'ambiente che li circonda. Grazie a un approccio informato, sostenuto dalle linee guida fornite da nutrizionisti esperti, gli utenti possono fare scelte alimentari consapevoli che impattano positivamente sulla propria salute e sul pianeta.

Planter si impegna inoltre a contribuire attivamente alla lotta contro lo spreco alimentare diffuso a livello globale (i dati sottolineano che nel mondo il 17% del cibo acquistato viene buttato). Riducendo gli sprechi e promuovendo un utilizzo oculato degli ingredienti, l'applicazione si pone come un alleato prezioso nel perseguire una maggiore sostenibilità ambientale.