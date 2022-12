Programmi TV 9 dicembre 2022: cosa c'è oggi in TV

Programmazione TV 9 dicembre 2022

Sei indeciso su cosa guardare in TV stasera? Di seguito ecco la programmazione TV completa per tutte le principali reti italiane dal primo mattino fino alla seconda serata. Tra i tanti contenuti disponibili venerdì 9 dicembre spiccano nel prime time i quarti di finale Olanda-Argentina per i Mondiali 2022 e Passaporto per la libertà. Scorri le pagine successive per la programmazione delle altre reti televisive:

Rai 1

06:00 - Rai - News24

06:30 - Tg Uno Mattina

06:35 - Rassegna stampa

07:00 - Tg1

08:00 - Tg1

08:55 - Rai Parlamento Telegiornale

09:00 - Tg1 L.I.S.

09:05 - UnoMattina

09:50 - Storie italiane

11:55 - E' sempre mezzogiorno

13:30 - Tg1

14:05 - Oggi e' un altro giorno

15:30 - Tg1

16:00 - Mondiali Qatar 2022 Croazia Vs Brasile

18:10 - L'eredita' - Sfida al campione

19:20 - Tg1

20:00 - Mondiali Qatar 2022 Paesi Bassi Vs Argentina

22:00 - Il circolo dei Mondiali

23:00 - Bobo - Tv - Speciale Qatar

23:05 - Tg1 Sera

23:10 - TV7

00:20 - Viva Rai 2! ...e un po' anche Rai 1

01:05 - Cinematografo

02:05 - Sottovoce

02:35 - Rai - News24

Rai 2

06:30 - Chesapeake Shores St 5 Ep 10 - A quel tempo

07:15 - Viva Rai2!

08:00 - E VIVA IL VIDEOBOX

08:30 - Tg2

08:45 - Radio2 Social Club

09:55 - Gli imperdibili

09:58 - Meteo 2

10:00 - Tg2 Italia SPECIALE.

10:55 - Tg2 Flash

11:00 - Tg Sport A cura di Rai Sport

11:10 - I Fatti Vostri

13:00 - Tg2 NOTIZIARIO.

13:30 - Tg2 Eat Parade

13:50 - TG2 Sì, Viaggiare

14:00 - Ore 14

15:25 - Bella - Ma'

17:00 - Nei tuoi panni

18:00 - Tg Parlamento A cura di Rai Parlamento

18:10 - TG2 LIS .

18:15 - Tg2

18:35 - Tg Sport A cura di Rai Sport

18:58 - Meteo 2

19:00 - Hawaii Five 0 Addio e abbi cura di te

19:45 - F.B.I. St 1 Ep 16 - Invisibile

20:30 - Tg2

21:00 - TG2 Post Rubrica informativa del TG2.

21:20 - S.W.A.T. St 5 Ep 18 - Tutto in famiglia

22:10 - S.W.A.T. St 5 Ep 20 - Dubbi

22:55 - Ultima Traccia: Berlino St 7 Ep 11 - Demoni

23:45 - Una squadra Ep 5 - Pugni chiusi

00:41 - Una squadra Ep 6 - Santiago

01:41 - Meteo 2

01:45 - I Lunatici

02:30 - Appuntamento al cinema

02:35 - RaiNews

Rai 3