Propaganda Live ospiti, Angelina Mango show e non solo... Anticipazioni

Propaganda Live, Angelina Mango ospite del programma su La7 di Diego Bianchi

Propaganda live di Diego Bianchi. torna venerdì 8 marzo in prime time su La7 con una nuova puntata ricca di ospiti, servizi, grande musica e sorprese . Come ospite musicale si esibirà sul palcoscenico di Propaganda Live la vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango.

Propaganda Live ospiti di Diego Bianchi suL La7, Paolo Virzì

In studio il regista Paolo Virzì presenterà il suo ultimo film “Un altro ferragosto” e racconterà di come ha visto cambiare l’Italia in questi decenni, dal suo film “Ferie d’agosto”.

Propaganda Live, le anticipazioni della puntata in onda venerdì 8 marzo 2024 su La7

Si parlerà anche della situazione in Palestina: per gli ultimi aggiornamenti sarà in collegamento la cooperante di Gaza Amal Khayal.



Nel suo nuovo reportage di Diego Bianchi ha incontrato a Ventimiglia Delia Buonomo, che per anni ha accolto migranti di passaggio nel suo “Bar Hobbit”, ormai chiuso. Il bar era stato per molto tempo un luogo di ritrovo e rifugio per centinaia di migranti, che avevano soprannominato Delia “Mamma Africa”.

Propaganda Live, torna Sabina Guzzanti su La7

Nel corso della serata, torna live Sabina Guzzanti, mentre non mancheranno i monologhi di Valerio Aprea e Andrea Pennacchi.



In studio anche gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.