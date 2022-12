Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di venerdì 2 dicembre 2022 su La7

La7, a “Propaganda Live” tra ospiti Giorgia e Antonio Rezza

Venerdì 2 dicembre nuovo appuntamento con Propaganda Live di Diego Bianchi, in onda in diretta alle 21.10 su La7. Per la prima volta, sarà ospite in studio la cantante Giorgia, mentre sarà presente anche l’attore Antonio Rezza che ci parlerà del suo film e di tanto altro. Il reportage della settimana di Diego Bianchi è un documento da Ischia.

Diego si è recato all’indomani della frana causata dall’alluvione e dal maltempo che sta continuando ad interessare l’isola anche in queste ore. Ha raccolto le voci degli abitanti dell’isola e raccontato i soccorsi della Protezione Civile. Nel corso della serata filmato inedito di Paolo Rossi un nuovo monologo di Valerio Aprea. In studio gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.