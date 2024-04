Pubblicità digitale, editoria tra i settori top spender a marzo

Il settore che ha investito di più in pubblicità digitale a marzo è stata la Distribuzione - che include sia il largo consumo sia la distribuzione specializzata in specifiche categorie di beni - ed è in cima alla classifica con un 11.9% di Share of Voice d’investimento. L'avvicinamento della Pasqua ha permesso di Retailers e siti di e-commerce (arredamento, elettronica, ecc.) di promuovere al meglio le offerte dedicate.

Sono i dati di Adjinn, multinazionale con expertise in servizi di digital advertising measurement e benchmarking data, presente in 38 Paesi fra cui l’Italia.

Il formato preferito dagli inserzionisti? Il Display (51%) seguito dal Video (48.5%). L’acquisto di spazi pubblicitari in Programmatic ha rappresentato nei primi tre mesi dell’anno il 61.4% dell’investimento destinato a questa tipologia rispetto all’acquisto in Direct (38.6,%), consentendo agli inserzionisti di rivolgersi a segmenti specifici pur riducendo il proprio investimento.