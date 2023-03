Deepika Padukone nuova global brand ambassador di Qatar Airways

Qatar Airways nomina la super star indiana Deepika Padukone come Global brand ambassador

Qatar Airways ha lanciato una nuova brand campaign in collaborazione con l'attrice indiana di fama mondiale Deepika Padukone. Il lancio della campagna è il culmine dell'impegno della compagnia aerea per ridefinire l'esperienza Qatar Airways Premium, in particolare attraverso la presentazione della famosa Qsuite e dell’incredibile The Orchard, che sono il fulcro dell'espansione dell'Aeroporto Internazionale di Hamad.

Guarda il video della campagna

Il brano acustico senza tempo "Ain't Nobody" accompagna la campagna che collega il viaggio di Padukone con Qatar Airways a un nuovo livello di lusso ed eleganza. L'attrice presenta la Premium Experience a disposizione dei clienti di Qatar Airways che transitano nel miglior aeroporto del mondo, l'Hamad International Airport.

L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: "In Qatar Airways siamo costantemente alla ricerca dell'eccellenza. Questa collaborazione unisce raffinatezza e grazia, e Deepika mostra magnificamente come Qatar Airways offra ai suoi clienti esperienze premium pluripremiate sia in cielo che a terra. Deepika è una scelta ovvia, in quanto ha il giusto appeal globale e il giusto carisma per il nostro brand. Siamo davvero felici di avere Deepika a bordo di Qatar Airways come nostra Global Brand Ambassador".