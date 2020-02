A Times Square un robot visita i passanti in cerca di sintomi del coronavirus

Coronavirus, a Times Square arriva il "robot dottore" a rassicurare e visitare i passanti sul loro stato di salute

Preoccupato per la diffusione del coronavirus? Un robot alto 1,5 piedi potrebbe avere le risposte che cerchi. Il robot con una faccia amichevole è arrivato a Times Square lunedì per aiutare a fornire informazioni sul nuovo virus. I passanti curiosi si fermano, compilano un breve questionario su un touchscreen simile a un iPad attaccato al petto del robot e scambiano anche quattro chiacchiere con l'automa che con il suo sorriso e la sua simpatica è un ottimo conversatore.

Coronavirus, New York il robot dottore riceve il plauso dei passanti

Promobot, cosi si chiama l'androide, è stato creato da una startup con sede a Filadelfia che produce robot di servizio autonomi per le aziende ed è gestito da un gruppo russo "Abbiamo creato un software speciale per rilevare i sintomi del coronavirus", ha detto a Reuters il responsabile dello sviluppo aziendale dell'azienda, Oleg Kivorkutsev. “Comprendiamo quanto sia importante questo problema, come le persone sono nervose, le persone hanno paura di questo. Ma se capiscono alcune cose semplici, ad esempio, quali sintomi ha il coronavirus, cosa dovrebbero fare per prevenirlo, tutto andrà bene e tutti saranno felici. "

Promobot il robot che visita i passanti a New York: "Ha un effetto rassicurante"

Il robot non rileva effettivamente il virus. Si chiede se una persona ha sintomi comuni come la febbre e la persona deve premere "sì" o "no" sul touchscreen, dopo di che riceve un messaggio rassicurante se sceglie di no. “Questa cosa è molto intelligente. È davvero molto intelligente ", ha detto Tara Healy, che stava visitando New York da Londra. Altri non furono così facilmente colpiti. "Un po 'mentale", ha detto Thomas McAlinden dalla Scozia. "Ma riassume New York per me."