Radio 24 torna in comunicazione con una nuova campagna crossmediale

Radio 24 racconta ogni giorno un’enorme varietà di argomenti, con la competenza e la passione dei propri conduttori ed esperti che attraverso opinioni, testimonianze e approfondimenti - e dando voce agli ascoltatori - creano un palinsesto ricco e originale. Una ricchezza di programmi articolata fra dirette e on demand, con podcast e contenuti originali.

Su Radio 24 la parola è la protagonista e si parla di tantissime cose: dei fatti del giorno in Italia e nel mondo, di politica, economia, sport, salute, tecnologia, auto e motori, ma anche di libri, musica, lusso, giardinaggio e cinema. Una straordinaria varietà di temi e voci, ognuna con le proprie peculiarità, che nel loro insieme sono in grado di armonizzarsi e di esprimere programmi di informazione e intrattenimento intelligente. Tutti questi valori sono rappresentati dall’immagine del Coro dei Conduttori che esprime l’unicità di Radio 24 nel panorama radiofonico italiano: “Tante voci diverse per una radio fuori dal coro”, come recita il claim della campagna.

La campagna di comunicazione

Al via dal 13 settembre Radio 24 torna in comunicazione con una pianificazione media crossmediale con l’obiettivo di valorizzare la sua caratteristica peculiare: essere una radio unica, fortemente diversificata e inclusiva, capace di offrire tutti i giorni riflessioni e approfondimenti con una programmazione multi-tematica rivolta ad un target attento, curioso e diversificato.

La campagna è pianificata sui mezzi del Gruppo 24 ORE, sui principali siti del network di 24 ORE System, sulle testate trade ed i principali magazine e newsmagazine italiani. Il piano di comunicazione è arricchito da una campagna di affissioni a grande copertura e forte impatto nelle principali città italiane, coinvolgendo le stazioni della metropolitana, i treni e gli aeroporti (maxiledwall e mupi) ed i mezzi di superficie attraverso il circuito full back.