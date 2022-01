Rai Isoradio, riparte la trasmissione “L’autostoppista” di Igor Righetti

Rai Isoradio riparte con Igor Righetti

Dopo la pausa per le festività natalizie, riprendono martedì 11 gennaio, sulle frequenze di Rai Isoradio, i viaggi de ''L'autostoppista'', il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo il bassotto Byron, format nato dalla creatività del giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti, che è anche il conduttore-conducente e, dal martedì al giovedì (dal 31 gennaio tornerà in onda pure il lunedì), dà un passaggio sulla sua auto parlante e interattiva a personaggi celebri del mondo dello spettacolo, del giornalismo, dell'imprenditoria, a esperti del mondo pet, influencer e inventori.

Martedì 11 gennaio saranno a bordo Elena de Curtis, nipote del grande Totò e Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Mercoledì 12 gennaio sarà la volta dello chef Gianfranco Vissani, del medico veterinario Federico Coccia, dell'influencer Lorenzo Castelluccio e dell'esperto di influencer marketing Cristiano Cesario.

Giovedì 13 gennaio arriveranno l'annunciatrice e conduttrice televisiva Alessandra Canale, la presidente dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa) Carla Rocchi e la specialista in dermatologia e medicina estetica Ines Mordente. Per questo suo format crossmediale innovativo realizzato per Rai Isoradio e voluto dalla direttrice Angela Mariella per continuare a incrementare i giovani ascoltatori della rete Igor Righetti si è ispirato al film ''Il tassinaro'' diretto e interpretato nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi. ''L'autostoppista'' può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio(103.3 e 103.5), su RaiPlay Sound , tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio.