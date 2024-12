Netflix perde ancora utenti, crescono Prime, Disney+ e Sky. Ma a spiccare sono RaiPlay e Mediaset 

Piattaforme di intrattenimento, RaiPlay arriva a 22,5 milioni di utenti, Mediaset a 28

Le piattaforme di intrattenimento che hanno il maggior numero di utenti unici in Italia sono quelle di Rai, RaiPlay, con circa 22,5 milioni, e Mediaset circa 28 milioni. Il motivo è semplice: registrandosi si può accedere gratuitamente ai contenuti e rivedere i programmi. La gratuità, per RaiPlay, però è solo apparente dato che le famiglie italiane pagano per la Rai un canone obbligatorio di 90 euro all'anno (dal 2025 lo sconto a 70 euro è stato abolito) a cui è difficile sfuggire dato che viene pagato tramite la bolletta elettrica delle prime case, ossia quelle di residenza.

Secondo alcune stime sarebbe pagato da circa 16 milioni di famiglie ma per registrarsi su RaiPlay non serve, ed è una ingiustizia, dimostrare di aver pagato. Le famiglie italiane sarebbero 23 milioni ma ci sono alcune esenzioni, over 75 anni con redditi bassi, e metodi per farsi esonerare se non si hanno apparecchi televisivi in casa. Comunque la riscossione coatta in bolletta funziona molto bene anche se sarebbe più democratico consentire agli italiani di scegliere quale servizio pagare e vedere.

Il risultato è che alle piattaforme a pagamento va molto peggio. Secondo i dati Agcom, gli utenti unici che si sono collegati a app di video on demand sono stati, nel 2024, circa 15 milioni, meno dunque della media registrata da RaiPlay e dai pagatori del canone. Tra le piattaforme il trend di Netflix viene visto da Agcom negativo con gli utenti che sono passati da 8,8 a 8,1 milioni mentre Prime Video di Amazon, Disney+ e Sky Now sono in crescita. Il servizio di Amazon è infatti passato da 6,5 a 7 milioni di utenti unici mensili (ma è anche l'abbonamento che costa meno e porta anche i pacchi), Disney+ è passato a 3,6 milioni mentre Sky Now è salita da 1,1 milioni del 2023 a 1,4 milioni del 2024.

Stabile Dazn per la visione delle partite della Serie A . Infatti gli abbonati sono in linea con il 2023, ossia 2,1 milioni di utenti unici nonostante gli aumenti del prezzo dell'abbonamento in parte mitigato da successive promozioni. Anche Mediaset può contare sulle sue piattaforme online un elevato numero di utenti unici di cui circa 21 milioni legati alle news, ma in questo caso si tratta di un servizio davvero totalmente gratuito, tranne che per la piattaforma per film Infinity, dato che per vedere i suoi programmi non si paga il canone ma sono finanziati esclusivamente dalla raccolta pubblicitaria.