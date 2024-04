Rai, Scurati fermato per 1800€. Ma Fedez per Belve ne ha incassati 70mila

Rai, spunta il tariffario: ecco quanto guadagnano gli ospiti e i criteri

Il caso Antonio Scurati e del suo monologo sull'antifascismo censurato dalla Rai continua a tenere banco. Emergono retroscena sulle mosse della premier Meloni dopo aver saputo del mancato accordo con lo scrittore. Meloni, per provare a raddrizzare la rotta, - riporta La Stampa - ha puntato con una precisa tempistica su una serie di telefonate mirate ai suoi uomini di fiducia in Rai. Due in particolare, al direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e al direttore del genere Approfondimenti. Paolo Corsini. Il post di Serena Bortone, la conduttrice della trasmissione che avrebbe dovuto ospitare il monologo di Scurati, è delle otto del mattino. Quello di Meloni, in cui annuncia che avrebbe pubblicato lei il monologo sui suoi canali social, è delle cinque e mezza della sera. È una dichiarazione piena di insinuazioni e di sarcasmo sul compenso di 1800 euro che avrebbe dovuto ricevere Scurati: per ben tre volte in poche righe la premier sottolinea la questione dei soldi.

Meloni - prosegue La Stampa - è incredula. Parla con Corsini, chiede perché non abbia usato l’argomento del compenso immediatamente. Le viene risposto che "motivi editoriali" è una formula standard, che si fa sempre così. Ma il compenso richiesto da Scurati non appare esattamente fuori mercato come ha sostenuto Palazzo Chigi. Pochi giorni prima di Che sarà, per esempio, la Rai - sostiene La Stampa - ha dato 70 mila euro a Fedez per comparire a Belve. Il quotidiano rivela un prezzario approssimativo. Un giornalista può "valere dai 300 ai 2.000 euro. Con punte alla Sgarbi di 3.000. Molto meno di un attore, un’attrice, una soubrette il cui compenso oscilla dai 2.000 ai 20mila euro (di Belen nel periodo di massimo fulgore). Gli scrittori variano dai 500 euro, agli 800 di Mauro Corona, ai 1.800, appunto di Antonio Scurati (comprensivi di compenso autoriale)". Ci sarebbero state ben 15 telefonate tra Scurati e i vertici Rai per questa vicenda, ora a rischiare il posto è il responsabile degli Approfondimenti Paolo Corsini.