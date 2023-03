Rcs, Cairo apre a nuove acquisizioni: "Ne ho bisogno, se no mi annoio"

Rcs, l'editore Urbano Cairo apre a nuove acquisizioni

Rcs apre a nuove acquisizioni. A rivelarlo è lo stesso editore Urbano Cairo. “Ci stiamo guardando in giro per cose possibili. Tutto quello che è nel nostro mondo, editoria e comunicazione, ci interessa”, ha spiegato, come riporta Primaonline, l’editore. “Dobbiamo essere attivi e dopo 7 anni che ho comprato Rcs ne ho bisogno, altrimenti mi annoio”, ha chiosato scherzosamente Cairo.