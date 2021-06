Report, commovente post di Ranucci sulla madre: "Perso il mio angelo terreno"

Parole dolcissime, commoventi che solo un figlio attaccatissimo alla propria madre è in grado di dire. Con un post sul proprio profilo Facebook che Affaritaliani.it pubblica QUI sotto, il giornalista Sigfrido Ranucci, caposquadra del team della trasmissione Report che con le sue inchieste toglie il sonno al Potere, annuncia la morte della propria mamma Maria Teresa. Ex insegnante, il suo "angelo terreno" che, rivela Ranucci, "era sempre preoccupata per le inchieste di Report".

"'Mi raccomando non fare nomi', mi esortava. Io fingendo l'ho sempre rassicurata", racconta ancora il giornalista nel suo post denso. Che poi dice di sentire "la necessità di condividere ciò che è stata mia madre, perché ho il fondato sospetto che ciò che anche condivido con voi nel mio ruolo pubblico abbia qualche origine da lei".