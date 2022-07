Rhove replica inferocito ai Pinguini Tattici Nucleari ma fa una figuraccia

Rhove feroce contro i Pinguini Tattici Nucleari: "Non parlavano di voi da anni". Ma la figuraccia è tutta del trapper di Rho

Rhove risponde a tono ai Pinguini Tattici Nucleari. Il trapper (nuova sfumatura del rapper), dopo essere stato attaccato dal gruppo pop bergamasco, ha replicato alla stoccata con delle storie su Instagram.

La band, essenzialmente, aveva criticato, non citando il rapper, chi non ha rispetto per il pubblico. Il riferimento era al video, diventato virale, in cui il cantante di “Shakerando”, in un live ha insultato il pubblico, colpevole di non saltare e “scatenarsi” durante l’esibizione.

Nel dettaglio, sulle stories Instagram (il luogo preferito dai vip per dare inizio alle polemiche) dei Pinguini Tattici Nucleari è apparsa la frase: “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? È come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo”.

Rhove-Pinguini Tattici Nucleari, lo scontro sui social

Ebbene, ecco la risposta del trapper di Rho: “Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o. Solo in tv potete andare, tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. Non parlavano di voi da anni, se qualcuno ha parlato di voi. Ho fatto 80 live e per un dj set si è scatenato un casino. Nulla raga, ci vediamo in giro a spaccare tutto”.