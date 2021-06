Rick e Morty 5, Italia: uscita la prima scena della nuova stagione. VIDEO

I fan erano in trepidazione e finalmente Adult Swim ha diffuso la scena di apertura della quinta stagione, che ha debuttato oggi 20 giugno sul canale americano e sarà composta da 10 episodi. Tre anni fa, Adult Swim ha ordinato la produzione di 70 episodi da dilatare in un numero imprecisato di stagioni, così che Rick e Morty non dovrà più avere liunghe pause fra una stagione e l’altra. Anche la quinta stagione di Rick e Morty arriverà in Italia su Netflix, ma la data non è stata ancora resa nota.